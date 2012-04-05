Студентів-юристів запрошують взяти участь у конкурсі

Літній юридичний практикум пропонують студентам-правникам старших курсів представники єдиної в Україні юридичної клініки „Швидка юридична допомога”.

Про це на прес-конференції повідомив автор проекту юрист Максим Пашковський.

Конкурс проходитиме в три етапи:

1. з 02.04.2012 по 02.05.2012 всі бажаючі студенти-правники мають можливість заповнити аплікаційну форму, яку можна знайти в Інтернеті за адресою: http://vk.com/law_consulting; 2. з 07.05.2012 відбудеться тестування учасників конкурсу на перевірку рівня знань в галузі юриспруденції;

3. 21.05.2012 особиста співбесіда з засновниками проекту.

В результаті проходження трьох відбіркових турів, буде відібрано 5 кращих з кращих. Ці п’ятеро молодих людей матимуть можливість протягом трьох місяців з 1 червня по 31 серпня 2012 року проходи практику в нашій організації, де вони будуть особисто проводити прийом громадян та надавати письмові відповіді на запитання у віртуальній мережі проекту. „Живому” спілкуванню з людьми не навчають в університетах, - говорить Максим Пашковський. – Тому ми допоможемо майбутнім юристам здолати ці бар’єри”.

Крім того, практиканти братимуть участь в столичних брифінгах за участі фахових юристів провідних компаній України.

Найкращого з практикантів представники „Швидкої юридичної допомоги” обіцяються працевлаштувати.