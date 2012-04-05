"Вінницького Мавроді" затримали на Харківщині

Вінницькі оперативники Управління карного розшуку спільно з харківськими колегами затримали на території Харківської області підозрюваного у скоєнні шахрайств на території Вінниччини.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник УКР УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько, 32-річний керівник відділення одного з банків у м. Вінниці створив фінансову піраміду, в результаті чого привласнив десятки тисяч доларів вінничан.

Підприємливий банкір пропонував клієнтам банку вкласти кошти в його оборудку під 30% . За класичною схемою дії будь-якої фінансової піраміди він декілька місяців виплачував солідні відсотки. Щасливі вкладники солідних сум пропонували і своїм знайомим швидко заробити. Тож за рік існування шахрайського бізнесу свої кошти віддали банкіру близько двох десятків вінничан. Принаймні стільки на сьогодні звернулося з заявами в правоохоронні органи. Після кількамісячних виплат чоловік перестав сплачувати відсотки, а після того, як обдурені вкладники забили тривогу – зник.

Пройдисвіта оголосили у всеукраїнський розшук. Після двох місяців клопіткої роботи вінницькі оперативники встановили місцезнаходження підозрюваного у шахрайстві. В результаті спільної спецоперації з харківською міліцією зловмисника затримали в селищі Пісочин на Харківщині. Сьогодні він перебуває під арештом. За фактами шахрайств, скоєних в особливо великих розмірах відповідно до ч.4 ст.190 порушено кримінальні справи. Розслідування триває.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.