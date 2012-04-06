Вінницькі багатоповерхівки перевірили на енергоефективність

В грудні минулого року керівник проекту «Енергоефективність у житловому секторі України» IFC Гжегож Гайда передав місту тепловізійну камеру «TESTO 882». За допомогою цього приладу фахівці департаменту житлового господарства Вінницької міської ради «сканували» багатоповерхові будинки на предмет виявлення місць, крізь які тепло із приміщень виходить назовні.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За допомогою тепловізора фахівці з енергозбереження вже провели енергоаудит на півсотні вінницьких багатоповерхівках. У визначений час доби ініціативна група мешканців спільно із представниками департаменту житлового господарства та спеціалістами Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) перевіряли «слабкі» місця будинків з точки зору теплових витрат.

За словами директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра, найбільш енерговтратними є цокольні приміщення будинків; місця, де відшарувалась зовнішня плитка на фасадах; відчинені двері під’їздів тощо. «Крім того, втрати тепла спостерігались там, де металопластикові вікна встановлені із порушенням цілісності, або ж неякісно зашпаровані щілини, - говорить Сергій Кушнір. – Також приладом фіксувалась значні енергозбитки у тих квартирах, де вікна або ж балкони знаходились у режимі провітрювання. Оскільки більшість нових металопластикових вікон не пропускають до помешкання повітря, вінничани відчиняють кватирки або ж вікна в цілому, що також призводить до втрат тепла».

Тепловізійна камера фіксує усі необхідні параметри, які можуть вплинути на результат енергоаудиту: швидкість та напрям вітру, температура зовнішнього повітря та температура у приміщенні, хмарність та опади тощо. Потім, навівши «сканер» на будинок, на екрані з’явиться картинка, де кольором від темно-синього до яскраво червоного виділяються зони, де втрати тепла є максимальними. Зокрема, відчинені вікна, незасклені балкони, неправильно встановлені підвіконня, відчинені двері під’їздів матимуть яскраво червоний колір, це означає що за рахунок втрати на цих точках теплової енергії температура на зовнішній стороні стіни будинку складає 2,5 - 5 оС при температурі зовнішнього повітря мінус 5-10. оС.В тих місцях будинку, де плитка відшарувалась і відлетіла, також будуть значні втрати тепла. Тепловтрати будуть також відмічені камерою там, де мешканці замість своєї квартири «зігрівають» радіаторами стіни будинку.

За інформацією директора департаменту житлового господарства, тепловізійна камера «TESTО 882» дає можливість вивчати проблематику енергоефективності та отримувати дані стосовно втрат тепла, а отже, і визначатися із заходами, які необхідні для покращення ситуації. «Тепловізійна камера сигналізує про ті ділянки, на які потрібно звернути увагу в першу чергу, - говорить Сергій Кушнір. – Далі фахівці розроблятимуть енергоаудит та бізнес-план щодо вирішення проблем енергозбереження на перевірених будинках».

Такі енергоаудити проводитимуться і надалі. Наразі ж фахівці підраховують детальний перелік робіт по енергоефективності окремо взятого будинку та фінансові затрати. «Вже за декілька тижнів будуть готові висновки та пропозиції по перевірених будинках, маючи які можна буде вирішувати першочерговість виконання робіт та рухатись далі у пошуку коштів на їх реалізацію», - зазначив Сергій Кушнір.