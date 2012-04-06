До кладовища на Проводи возитимуть безкоштовно

22 квітня для вінничан, які вирушатимуть на міське кладовище, яке знаходиться в с. Лука Мелешківська, буде організовано безкоштовний проїзд.

Таке рішення ухвалив виконком Вінницької міської ради.

Починаючи з 7:30 від Площі Перемоги до кладовища в напрямку Тиврівського шосе курсуватиме 32 одиниці транспорту. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулось п’ятого квітня.

Традиційно у наступну після Великодня неділю міська рада організовує безкоштовні перевезення мешканців міста до кладовища в Луці Мелешківській і в зворотному напрямку. Щороку, в залежності від попиту, змінюється кількість транспорту, який працює в день «проводів». Цьогоріч кількість автобусів великої місткості збільшено на шість одиниць.

«Минулого року перевезення пасажирів до міського кладовища здійснювали 16 автобусів великої місткості, - говорить директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради Олексій Пидоченко. – Цього року, враховуючи досвід попередніх років, у Провідну неділю вінничан перевозитимуть 22 таких автобусів та 10 «Богданів». Цієї кількості буде достатньою для транспортного забезпечення городян, які їхатимуть на кладовище».

Проїзд від площі Перемоги до міського кладовища у цей день буде безкоштовним. Транспортні перевезення 22 квітня розпочнуться о 07:30 і триватимуть до останнього пасажира. Про схему руху приватного транспорту в напрямку Тиврівського шосе у цей день буде повідомлено додатково.