США допоможуть спостерігачам на виборах в Україні

США мають намір надати підтримку і допомогу організаціям, які будуть здійснювати спостереження за виборами у Верховну Раду України в жовтні 2012 року.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт вчора на прес-конференції у Вінниці.

"Ми, як і в попередні роки, будемо надавати підтримку і допомогу організаціям, які здійснюють спостереження за виборами, місцевим організаціям, таким як "ОПОРА" та інших", - повідомив дипломат.

Він відзначив, що знає про те, що уряд України запросило спостерігачів місії ОБСЄ для спостереження за виборами, і переконаний, що це станеться.

"Ми завжди представників посольства направляємо по регіонах України і вони теж долучаються до місії спостереження за виборами. Я не знаю, чи буде закордонний спостерігач американцем або англійцем, італійцем, але, я впевнений, що у Вінниці будуть спостерігачі з іноземних місій", - сказав Дж.Теффт. Він також додав, що "якщо мені на той час дозволять виїхати з Києва, я з задоволенням приїхав би у Вінницю.