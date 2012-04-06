Літнього чоловіка односельці забили до смерті

В ніч на 02 квітня до чергової частини Бершадського райвідділу міліції звернулась жителька с. Теофилівка Бершадського району з повідомленням про те, що вона знайшла мертвим брата, місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди терміново виїхала слідчо-оперативна група міліції.

Аби вийти на слід зловмисників міліціонери опитували місцевих жителів, з’ясовували коло спілкування загиблого.

Як повідомив помічник начальника Бершадського РВ УМВС по зв’язках з громадськістю та ЗМІ Олег Чабан, попередні результати розслідування свідчать про те, що трагедія сталася внаслідок конфлікту потерпілого з двома місцевими жителями в ході розпиття спиртних напоїв.

Гості нещадно побили господаря будинку і від отриманих ушкоджень він невдовзі помер.

Підозрюваних у скоєнні злочину затримано. Один із них вже відбував покарання за вбивство.

За даним фактом порушено кримінальну справу по ст. 121 ч.2. (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцям загибелі чоловіка загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.



