Вас запрошують до співприсутності

Книгарня «Є» запрошує Вас на презентацію збірки Катерини Девдери «Співприсутність», які відбудуться 10 квітня. Початок – о 18:00.



Її вірші пахнуть дощами, соснами, любистком... її вірші звучать пташиним співом, музикою, замовляннями... в її віршах стаєш рікою, вогнем, вишнею... Як це в неї виходить, напевно, дівчина не усвідомлює в повній мірі і сама. Вона ще не знає, чи хоче цього і чи потрібно це їй... вона ще не вірить, що цей Дар – бачити душі слів – належить саме їй. А тому ніяковіє і віджартовується, коли хтось називає її поетесою. Хто ця загадкова незнайомка?

Це студентка Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського Катерина Девдера. Щойно у Вінниці вийшла друком її дебютна збірка поезій «Співприсутність». Назва книжки дуже влучно окреслює місце автора в її творах. Катря ніби бере читача за руку і веде його в світ, де він починає чути неомовлене, бачити неовиднене, відчувати неочутнене.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

