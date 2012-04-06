Суд дав три роки екс-головному бютівцю Вінниччини Філіпчуку

Вчора, 5 квітня, Солом’янський районний суд м. Києва засудив колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука, який працював в уряді Юлії Тимошенко, до трьох років позбавлення волі за перевищення влади.

Про це повідомили “РИА Новости”.

"Суд визнав винним Філіпчука у частині третій статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши три роки позбавлення волі і змінивши запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою, - повідомив адвокат екс-міністра Микола Шупеня. - Він був узятий під варту в залі суду і відправлений в ізолятор".

Юрист зазначив, що Філіпчук засуджений за перевищення влади і службових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Минприроде консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах з приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.

"На думку захисту, це повне абсурду рішення суду, так само як і досудового слідства, - зазначив він. - Ми надали багато доказів про те, що дії Філіпчука були в рамках чинного законодавства".

Шупеня зазначив, що Філіпчук виконував доручення кабінету міністрів, зокрема, нині укладеної екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, в грудні 2010 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно Філіпчука за ознаками зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Після цього екс-прем'єр-міністра затримали, а в лютому 2011 року було завершено слідство у справі.

Вінничанам Григорій Філіпчук окрім міністерського “амплуа” відомий як керівник обласного осередку “ВО “Батьківщина”, який він очолював у 2007/08 роках.

