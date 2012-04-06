За кордон намагались вивезти дворянське золото і срібло

Співробітники СБУ затримали громадянина Молдови, який намагався контрабандним шляхом вивезти за межі України предмети старовини, що становлять культурно-історичну цінність.

Про це повідомив Прес-центр СБ України.

На початку квітня ц.р., на митному посту «Дністер» Вінницької митниці в багажному відділенні автомобіля контрабандиста правоохоронці вилучили два незадекларовані альбоми з монетами та пакунок зі срібними предметами.

За висновками експертів, 50 золотих і срібних монет, а також вироблені зі срібла старовинні предмети побуту, що належали одній з дворянських родин XIX сторіччя, представляють історичну, культурну та музейну цінність.

Слідчими УСБУ в Вінницькій області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201(контрабанда) Кримінального кодексу України.