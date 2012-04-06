Вінниччина за індексом промвиробництва — третя

За підсумком січня-лютого 2012 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив минулорічні показники на 12,7% (проти 11,8% у січні-лютому 2011 року).По Україні індекс за звітний період складає 102,0%.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 3 місце.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як (добувна – 122,4%, хімічна і нафтохімічна – 108,7%, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 142,5%).

Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-лютого 2011 року підприємства харчової (98,3%), легкої (94,8%), деревообробної (89,8%), видавничої (69,6%) галузей, підприємства машинобудування (75,6%), виробництва будівельних матеріалів (79,6%), металообробки (96,3%).

У добувній промисловості обсяги виробництва перевищили рівень січня-лютого минулого року на 22,4%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв зменшення обсягів продукції проти січня-лютого 2011р. становило 1,7%.

На підприємствах легкої промисловості обсяги виробництва продукції не досягли рівня січня-лютого 2011р. на 5,2%.

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї випуск продукції проти січня-лютого 2011р. зменшився на 10,2%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва продукції збільшились проти січня-лютого 2011р. на 8,7%.

На підприємствах з виробництва будівельної продукції скорочено рівень відповідного періоду 2011року на 20,4%.

Обсяги продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня-лютого 2011р. зменшились на 3,7%.

На підприємствах машинобудівної галузі в порівнянні з минулорічним відповідним періодом обсяги виробництва продукції зменшились на 24,4%.

На підприємствах з виробництва електроенергії обсяги продукції зросли проти січня-лютого 2011р. на 42,5%.

За звітний період 2012 року вироблено 849 млн.кВт.год електроенергії, що на 41,7% або 250млн.кВт.год більше рівня січня-лютого попереднього року.

За січень 2012 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1339,2млн.грн., що на 17,3% більше, ніж у 2011 році.