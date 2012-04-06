За неприбрані кладовища посадовців штрафуватимуть

Перед Великоднем саме час привести в належний стан кладовища, впорядкувати братські могили та місця почесних поховань.

Аби простимулювати посадовців на місцях Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницької області здійснює перевірку органів місцевого самоврядування (міських, селищних та сільських рад) та суб’єктів господарювання щодо надання послуг по похованню та утриманню кладовищ, - повідомляє Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Інспекція закликає здійснити вивезення сміття, проведення благоустрою, ремонту дорожнього покриття та забезпеченню умов вільного пересування людей з обмеженими можливостями тощо та нагадує, що у випадку виявлення порушень вимог чинного законодавства винні посадові особи будуть притягнути до відповідальності за статтею 18842 (невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів) Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 5 100 до 6 800 грн.).

А суб’єкти містобудування (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) за невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів нестимуть відповідальність за статтею 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” (станом на 01.04.2012 року - штраф 10 940 грн.)