"Вінницькі Зубри" зіграють з алчевською "Коксохім-Сталлю"

7-8 квітня будуть зіграні чергові матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. “Вінницькі Зубри” прийматимуть "Коксохім-Сталь" з Алчевська.

Вінницька баскетбольна команда в нинішньому сезоні встигла знятися з чемпіонату України, після чого успішно відновитися.

11-18 грудня минулого року "Вінницькі Зубри" відмовилися від виїзду якраз в Алчевськ, за що вінничани отримали дві технічних поразки, проте і через місяць команда не поїхала в Запоріжжі до "Авіастару".

Неявки змусили федерацію дискваліфікувати клуб з анулюванням всіх результатів, але в березні керівництво вирішило повернутися в чемпіонат, і "Вінницькі Зубри" продовжили грати у вищій лізі.

16 березня, після тримісячного "відпустки" команда зіграла в Харкові проти "Авантажу", зазнавши двох поразок. Програли вінничани тиждень тому й удома, - "Авіастару".

До матчів проти "Коксохім-Сталі" "Зубри" підходять з серією з 4 програшів. Алчевці незалежно від результату матчів у Вінниці вище сьомого місця вже не піднімуться.