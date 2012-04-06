Життя 65-річного хмільничанина відібрали "заднім ходом"

У м. Хмільник водій автомобіля «Хундай Сантафе», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 65-річного місцевого жителя.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, внаслідок ДТП від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

На місці події працювала слідчо-оперативна групи міліції, яка задокументувала дорожньо-транспортну пригоду , вилучено речові докази. Призначено ряд експертиз для з’ясування причин ДТП.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу відповідно до ч.2 ст.286 КК України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель потерпілого ).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

