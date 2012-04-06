Проти головбуха райлікарні порушили кримінальну справу

Прокуратурою Мурованокуриловецького району проведено перевірку дотримання вимог бюджетного законодавства в частині використання коштів фонду оплати праці в діяльності Мурованокуриловецької центральної районної лікарні.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що головний бухгалтер лікарні, зловживаючи службовим становищем, заподіяла інтересам територіальної громади матеріальну шкоду на 51638 грн.

Відносно неї порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Також прокуратурою Мурованокуриловецького району направлено матеріали перевірки до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області відносно одного із бухгалтерів по оплаті праці Мурованокуриловецької ЦРЛ для вирішення питання про притягнення її до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

