ВНТУ завоював гран-прі на міжнародній виставці

На міжнародній виставці «Освіта та кар`єра-2012» Вінницький національний техуніверситет здобув Гран-Прі у номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі»

Про це повідомляє офіційний сайт вишу.

Організаторами демонстрації досягнень в сфері освіти виступили МОНмолодьспорту України, Національна академія педагогічних наук України та Товариство «Знання».

Учасниками виставки стали близько 70 вищих навчальних закладів України, 20 міжнародних організацій та освітніх агенцій, понад 50 закордонних навчальних закладів із Великобританії, Голландії, Туреччини, Польщі, Литви, Кіпру, Швейцарії, Греції, Канади, Німеччини, Фінляндії, Латвії, Росії, Франції, ОАЕ, Мальти, Чехії, Австрії, Естонії та Ізраїлю.

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник зауважив, що ці виставки є актуальними насамперед для цьогорічних випускників шкіл та професійно-технічних закладів, адже дають їм можливість ознайомитися з різними напрямами підготовки, з різними навчальними закладами; збагнути, які перспективи для отримання освіти за рівнями бакалавра та магістра є в Україні і за кордоном.