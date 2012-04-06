Знайдіть пролісок і випустіть птаха на щастя

Благовіщення Пресвятої Богородиці – дуже важливе у християнстві свято. Саме цього дня, 7 квітня, Марія отримала від архангела Гавриїла благу звістку про те, що стане вона Божою Матір'ю.

У цей день вперше за тривалий час, із тих пір як Єва була проклята, жінка була названа благословенною. У відповідь на слова Гавриїла Марія відповіла: "Тож буде мені по слову твоєму". Вважається, що саме в той момент і сталося непорочне зачаття.

У свято Благовіщення в церкві святять проскури, ці проскури мають цілющі властивості – лікують людей, приносять у дім щастя й примножують урожай, оберігаючи його від негоди. За своєю силою благовіщенська проскура майже така ж цілюща, як водохресна вода.

У народній традиції свято Благовіщення пов'язане з пробудження природи від весни. На Благовіщення люди відпускали з кліток птахів, щоб вони готувалися вити гнізда. На Благовіщення обов'язково потрібно свого домашнього вихованця на вулицю вивести, щоб він теж весну відчув.

У ніч на Благовіщення розпалюють багаття, щоб зиму спалити, а весну зігріти. У цьому весняному вогні спалювали старі речі, сміття, старе взуття, щоб у наступному році все було нове. Навколо багать водили хороводи, співали пісень, стрибали через вогонь.

Наші предки вірили, що на Благовіщення відкривається небо. І в цей день у Бога можна попросити собі славу, щастя й багатство. Для цього потрібно ввечері на Благовіщення вийти на вулицю, подивитися в небо, знайти найбільшу зірку й загадати бажання і сказати: "Боже, дай мені велику славу!"

Щоб цілий рік у домі було щастя, вранці на Благовіщення потрібно відпустити в небо якогось птаха. Наприклад, голуба чи ластівку. У давні часи люди спеціально тримали упродовж зими вдома птахів, щоб на Благовіщення відпустити їх на щастя й здоров'я.

А ще в народі вірять: якщо незаміжня дівчина вранці на Благовіщення знайде пролісок, значить, вона скоро вийде заміж. Тож усі на пошуки пролісків!