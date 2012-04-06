27 квітня у Вінницькій райраді переворот?

Широкого розголосу набула інформація про те, що до Вінницької районної ради надійшов лист 26 депутатів щодо припинення повноважень на посаді заступника голови районної ради.

27 квітня на черговій, 14-й сесії, Вінницької районної ради це питання буде поставлено на голосування.

- Я так і не отримав вмотивованої відповіді, у чому причина такого поспішного рішення, - говорить заступник голови Вінницької районної ради Сергій Сітарський. - Згідно із законом, за звільнення повинні проголосувати 34 депутати, а підписів є тільки 26. Крім того, депутатська комісія вже запропонувала другим питанням на сесії обрати нового заступника. Гадаю, причина не в мені, а в посаді, яку готують іншій людині напередодні виборів. Що стосується голосів, я думаю, що спільно з регіоналами, які сьогодні активно рухають цей процес, завдяки представникам з інших фракцій, вони наберуть потрібну кількість голосів. Для цього є цілий набір недемократичних важелів впливу. З підписантів, як видно, немає жодної людини, яка б почувалася незалежною. В одного який–неякий бізнес, в іншого, хоч маленька, але посада. Зрештою, досить дивно виглядає, що при «живому» заступнику передбачено обрання нового. Тут чітко проглядається порушення п.1 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де зазначається, що районна рада має одного заступника, та п. 5 статті 47, де передбачено обов’язковий попередній розгляд нової кандидатури постійними комісіями районної ради. То ж юридичне безглуздя очевидне. За словами Сергія Сітарського, партії влади не потрібен представник „Батьківщини”, „який говорить людям відверто, що відправляти силоміць учителів і медиків у відпустки за власним бажанням задля економії коштів, при цьому звітуючи про великі здобутки, це аморально. Хіба їм потрібен посадовець, який вголос доводить думку медиків і мешканців району, що пілотний проект реформування медицини не що інше, як її знищення?”

Діючий заступник стверджує, що не тримається за посаду, але наголошує, що коли «дерибан» розпочнеться, тоді буде пізно запитати з тих, хто сьогодні займається дрібним гендлюванням.

– Під час обговорення листа щодо мого звільнення з посади, в одній з комісій районної ради наш депутат сказав: щоб звільнити з посади заступника, потрібна вагома причина. На що ініціатор відповів: «Ваша Тимошенко сидить ні за що в тюрмі, то хай Сітарський радіє, що його тільки з посади знімають». Ось така відверта констатація факту, - говорить Сергій Миколайович.