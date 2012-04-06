В КОДі Вінниччини "булаву" передали "Свободі"
На три місяці
Останнє засідання КОДу Вінниччини завершилось заміною колишнього очільника Віталія Донця, голови Вінницької міської партійної організації „Батьківщина” на представника області від „ВО „Свобода” Олексія Фурмана. Згідно з угодою, керманичем у КОДі „свободівець” буде три місяці.
Як зазначають представники КОДу, на останньому засіданні було затверджено текст Угоди, згідно з яким позбавити права членства в КОДі можуть двома третіми голосів, а обрати головою – більшістю.
За словами КОДівців, що були присутні на засіданні, Віталій Донець – „помічник – не помічник” Наталії Королевської, - який очолював КОД майже півроку, пручався і не хотів віддавати „булаву”, але переобрання було прозорим і відкритим.
В результаті - головуватиме Олексій Фурман, а заступниками будуть очільниця обласної „Батьківщини” Людмила Щербаківська та лідер крайового Руху Вінниччини Сергій Свитко.
Взагалі представники „заКОДованих” політичних сил області дійшли згоди, що для членства в організації достатньо одного представника з політичної вертикалі. Отже, на обласному рівні – керманичі області, на міському – міста, на районному – району.