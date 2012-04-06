В КОДі Вінниччини "булаву" передали "Свободі"

Останнє засідання КОДу Вінниччини завершилось заміною колишнього очільника Віталія Донця, голови Вінницької міської партійної організації „Батьківщина” на представника області від „ВО „Свобода” Олексія Фурмана. Згідно з угодою, керманичем у КОДі „свободівець” буде три місяці.

Як зазначають представники КОДу, на останньому засіданні було затверджено текст Угоди, згідно з яким позбавити права членства в КОДі можуть двома третіми голосів, а обрати головою – більшістю.

За словами КОДівців, що були присутні на засіданні, Віталій Донець – „помічник – не помічник” Наталії Королевської, - який очолював КОД майже півроку, пручався і не хотів віддавати „булаву”, але переобрання було прозорим і відкритим.

В результаті - головуватиме Олексій Фурман, а заступниками будуть очільниця обласної „Батьківщини” Людмила Щербаківська та лідер крайового Руху Вінниччини Сергій Свитко.

Взагалі представники „заКОДованих” політичних сил області дійшли згоди, що для членства в організації достатньо одного представника з політичної вертикалі. Отже, на обласному рівні – керманичі області, на міському – міста, на районному – району.