Джон Теффт назвав Україну демократією читачів

«Це найкраща і найприємніша частина мого сьогоднішнього дня», – так описав свої враження від перегляду фінальної частини конкурсу на найкращу міні-виставу за книгою Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом» Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт. – «Так це звучатиме англійською: вау! Ви молодці! Якби Рей Бредбері був сьогодні присутній у цій залі, він був би надзвичайно щасливий і пишався б кожним із Вас. У своєму інтерв’ю Рей Бредбері сказав, що США – це демократична країна читачів. Те, що ми сьогодні побачили, доводить, що Україна – це теж демократія читачів. Я хочу подякувати усім, хто долучився до проведення конкурсу, перш за все, молодим акторам і акторкам, котрі продемонстрували блискучу гру».

Програма «Велике читання», у рамках якої відбувався конкурс, ініційована відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, реалізується спільно з центром «Вікно в Америку» Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА, у відбірковому турі конкурсу, що проходив 28 березня у Вінницькій ОУНБ ім.Тімірязєва, взяли участь понад двадцять творчих групп (було задіяно понад 100 осіб) з районів області та м. Вінниці, шкільна, студентська молодь, викладачі та керівники творчих колективів, що здійснювали постановки англійською, українською та російською мовами.

У фінал, що відбувся 5 квітня у концертній залі Вінницької обласної філармонії, вийшли три групи ВДПУ імені Коцюбинського, колективи СЗОШ №35 та №1 м. Вінниці, театр «Задзеркалля» Крижопільської СЗОШ №1; театр книги «Прочитання» ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Головний критерій відбору конкурсу: краще творче представлення ідеї книги у театральній постановці.

Головний приз конкурсу – Kindle (пристрій для читання електронних книг) отримав кожен з учасників двох колективів-переможців, що здійснювали постановки англійською або українською чи російською мовами – театр книги «Прочитання» ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (режиссер: Марина Равенко) та творчий коллектив СЗОШ № 1 (керівник: Тетяна Яремко). Також Kindle подарували учениці Крижопільської СЗОШ №1 Марині Сауляк, яка виконувала уривок з твору Рея Бредбері. Всі учасники конкурсу отримають сертифікати Посольства США в Україні.