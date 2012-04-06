Вінницьким державним центром естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів спільно з Управлінням освіти і науки Вінницької облдержадміністрації проведено обласний фестиваль-конкурс «Молодь Вінниччини обирає здоров'я!» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Захід проводився у три етапи: перший - безпосередньо в закладах професійно-технічної освіти області, відбірковий - у Центрі естетичного виховання та завершальний - на базі Центру професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці.

Як повідомили в управлінні освіти і науки Вінницької ОДА, учасниками відбіркового етапу фестивалю-конкурсу цього року стали команди з 17 професійно-технічних навчальних закладів області, а це близько 120 учнів. У завершальному ж етапі між собою змагалися 12 кращих команд.

Програма заходу передбачала два конкурси: літературно-музично-спортивна міні-композиція «Молодь Вінниччини обирає здоров'я!» та конкурс плакатів, що пропагують здоровий спосіб життя.

Виступи учасників оцінювало незалежне журі, до складу якого входили: лікар-нарколог Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ярослав Яворський, юрист-консультант Вінницького міського центру сім'ї та молоді Валерій Варич та заслужений майстер спорту з плавання Павло Хникін.

При оцінюванні конкурсів враховувались змістовність та відповідність тематиці фестивалю, позитивна зорієнтованість виступів команд, поєднання у виступі різних жанрів, стилів і напрямів мистецтва, а також дотримання принципів толерантності та життєтворчості.

За підсумками фестивалю-конкурсу переможцями визначено:

• І місце - команда «Такі ми є» Вінницького вищого професійного училища сфери послуг;

• ІІ місце - команда «Енергія» Вищого професійного училища №41 м.Тульчина;

• ІІ місце - команда «Гепезовський проект» Центру професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці;

• ІІІ місце - команда «STAR» Вінницького центру професійно-технічної освіти переробної промисловості;

• ІІІ місце - команда «Кардан» Браїлівського професійного ліцею.