Податкова стає сервісним центром для сумлінних платників

На Регіональному Форумі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати голова ДПС у області Ірина Зленко розповіла про імплементацію та розвиток податкового законодавства, а також ініціативи Державної податкової служби України щодо співпраці з платниками податків.

За її словами, процес реформ – це не лише імплементація податкового законодавства, але й організаційні і технологічні реформи. Податкова служба поступово перетворюється на державну структуру, переорієнтовану на виконання сервісних функцій для сумлінних платників.

Підтвердженням тому є зменшення кількості перевірок: у січні-березні суб’єктів господарювання – юридичних осіб перевіряли більш, ніж удвічі рідше (123 суб’єкти проти 48). Так само вдвічі зменшилася і кількість фактичних перевірок. Натоміть пріоритетними із суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, визначено неконфліктні методи роботи, такі як роз’яснювальна робота, що базується на попередньому аналізі показників господарської діяльності платників податків, співбесіди, зустрічі, співпраця, спрямована на пошук обопільно прийнятних рішень щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, звітування щодо реальних обсягів виторгів суб’єктів господарювання та раніше застосованих фінансових санкцій. Лише в поточному році податківці провели 42 такі зустрічі, участь в них взяло понад 720 платників.

Головний податківець запевнила присутніх: „Сьогодні ми націлені на абсолютно новий підхід до виконання своїх функцій та повної переміни відносин між бізнесом і службою. Ми прагнемо працювати так, щоб, платити податки було зручно, комфортно та необтяжливо”.