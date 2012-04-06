"Мистецькі вихідні-2012" вже на старті!

26 травня у Вінниці на майдані Незалежності стартує проект “Мистецькі вихідні”. А починаючи з другого червня на різних майданчиках міста почнуть проходити творчі проекти — відбуватимуться щосуботи і триватимуть до початку жовтня.

Про це повідомляє Благодійний фонд „Подільська громада”.

Уже зараз департамент культури починає приймати заявки від усіх, хто бажає взяти участь у проекті і показати свій талант. Учасники, яких оберуть переможцями, отримають премії від однієї до п'яти тисяч гривень.

Проект “Мистецькі вихідні” не має обмежень ані вікових, ані у культурних напрямах. Головне — творче самовираження, спілкування і обмін досвідом, - розповідає Ірина Френкель, директор департаменту культури міської ради. - У минулому році у рамках проекту було проведено 40 заходів, учасниками яких стали 25 тисяч чоловік. У цьому році ми розширюємо рамки — до нас приєднуються бібліотеки, на базі яких працюють гуртки, а також дитяча художня школа.

Сцени, на яких публіка зможе побачити мистецькі проекти, будуть розміщені у різних куточках міста: по вул. Грушевського, Київській, на пл. Театральній, у мікрорайоні Сабарів, Тяжилові й ін. Крім того, біля 11 місцевих бібліотек-філій щосуботи у рамках проекту відбуватимуться майстер-класи “hand made”. Бібліотечні працівники організовуватимуть виставки нових книг, презентувати свої гуртки і клуби, інтернет-центри.

- Закликаю до участі усіх, адже це гарний старт і приклад показати іншим свої таланти і вміння, - переконана Олена Кирилюк, керівник грантового відділу і молодіжних програм БФ "Подільська громада". - У минулому році до нас долучилося дуже багато молоді. Проводилися майстер-класи, виставки. Коли ми приїздили з майданчиками, на місцях нас уже з нетерпінням чекали діти, які приходили раніше. Це маленькі кроки до того, аби змінити своє місто, зробити його комфортним — таким, яким його хочуть бачити люди: творчим, креативним, цікавим. Навіть якщо не маєте величезного таланту, але умієте щось робити своїми руками чи готові долучитися до організації, приходьте. Допоможемо і проект написати, і подати заявку на участь, і реалізувати свій проект.

Заявки на участь у проекті можна подавати до сьомого травня у департамент культури (Соборна,59) або надсилати на електронну адресу:http://mystetski_vyhidni@mail.ru. Зразок заяви — на сайті міської ради (http://www.vmr.gov.ua).