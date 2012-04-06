У Вінниці відбудеться бій подушками

7 квітня - Міжнародний день битви подушками. Щороку в першу суботу квітня проходить Міжнародний день битви подушками. Подія проводиться на головних площах в сотнях міст (торік в 150-ти) по всьому світу.

Вінниця стала першою з міст України, що долучилося до цього міжнародного руху.

Цього року у Вінниці знову збираються дві "рівноповажні родини" Монтеккі і Капулетті. Місце збору засекречене і буде оголошено арміям на місцях збору. Кольори Монтекки - сині. Капулетті – червоні. Правила прості - бити лише тих, у кого в руках подушка.

Вирішальний двобій відбудеться біля приміщення Літнього театру у ЦПКіВ ім.М.Горького.

Хто переможе у цій боротьбі, наразі невідомо, але одне знаємо точно: подушкам дістанеться більше за всіх.