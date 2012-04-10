«Фольксваген» збив п’ятирічну дівчинку

У місті Козятин під колеса іномарки потрапила 5-річна дівчинка.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, аварія сталася о пів на восьму годину вечора. Водій автомобіля «Volkswagen Golf», 46-річний місцевий житель, скоїв наїзд на малолітню дитину. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину дороги, і водій іномарки не встиг загальмувати.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та була госпіталізована до козятинської лікарні.

За фактом скоєння ДТП проводиться перевірка.