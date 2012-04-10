«Фольксваген» збив п’ятирічну дівчинку
09:03, 10 квітня 2012Вінниця
0 0
Вибігла на дорогу
У місті Козятин під колеса іномарки потрапила 5-річна дівчинка.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, аварія сталася о пів на восьму годину вечора. Водій автомобіля «Volkswagen Golf», 46-річний місцевий житель, скоїв наїзд на малолітню дитину. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину дороги, і водій іномарки не встиг загальмувати.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та була госпіталізована до козятинської лікарні.
За фактом скоєння ДТП проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter