В знеструмлених населених пунктах Вінниччини вже є світло

У 38 населених пунктах Вінниччини, знеструмлених напередодні негодою, відновлено енергопостачання, - повідомила прес-служба МНС України.

Нагадаємо, станом на 6.00 понеділка без світла через аварійне відключення залишалися 14 сіл Хмільницького району, 13 – Немирівського, 6 – Калинівського, 3 – Гайсинського та два села Козятинського району. Там в результаті несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру) при спрацьовуванні систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення .

Всього ж без електропостачання вчора залишилися 300 населених пунктів у семи областях України.

Зокрема, найбільше постраждала сусідня Хмельницька область, де знеструмлені 179 населених пунктів, у Чернівецькій - 53, у Київській - 20, у Тернопільській — 7, і в Житомирській - 3.

Поки в інших областях велися відновлювальні роботи, на голови мешканців Хмельниччини буквально впала нова напасть, - наших сусідів засипало снігом. За повідомленням МНС України, товщина снігового покриву там становила 20 см. Під вагою снігу ламались і падали гілки дерев.