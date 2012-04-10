Вінницька "Нива" залишає зону вильоту

Після поразки від лідера (івано-франківської «Говерли-Закарпаття» – 0:2) вінницька «Нива» зробила дві нічиї (на виїзді з «Динамо-2» - 0:0 і удома з ФК «Львів» - 1:1). І ось, нарешті, ми дочекалися перемоги свого клубу, оновленого в міжсезонні на 95 %. Це трапилося в неділю, 8 квітня, в Одесі.

5 квітня ФК «Одеса» відсвяткував свій перший День народження. З цього приводу вхід на стадіон для всіх уболівальників був безкоштовним. Поєдинок між ФК «Одеса» і вінницькою «Нивою» викликав підвищений інтерес. Адже у складі вінничан у весняній частині сезону виступає десяток гравців, які в недалекому минулому захищали кольори одеських «Чорноморця», «Чорноморця-2», иллічівського «Бастіону», овідіопольского «Дністра» і того ж ФК «Одеса». Саме для них битва на їх рідній землі означала більше, ніж всі поєдинки весни разом узяті.

Але у першому таймі глядачі не побачили нічого гострого і схожого на свого роду дербі. Гра протікала в центрі поля, небезпечних моментів біля воріт Геннадія Ганева і Олександра Лавренцова практично не було. В другому таймі перевагою володіли одесити. Але на 73-й хвилині «Нива» заробила штрафний удар в 28 метрах від воріт. Капітан «Ниви», майстер спорту України Роман Пасичніченко чудовим ударом вгнав м'яч в сітку – 0:1.

Відігратись господарі так і не змогли.

Ця перемога дала можливість «Ниві» покинути зону «вильоту» (понижуються в класі дві команди першої ліги). Оскільки «Енергетик» (Бурштин), що випереджав нас, на своєму полі поступився «Говерлі-Закарпаттю» - 1:3. Нині вінничани займають 16-е місце серед 18 команд ліги, на очко випереджаючи бурштинців.

Наступний тур для «Ниви» буде нелегким. Наша команда 14 квітня вдома приймає запорізький «Металург», що займає друге місце в турнірній таблиці.