Порошенко почне тендерний експеримент

Очільник Мінекономіки повідомив, що запропонує до другого читання у Верховній Раді для затвердження проект закону про системі електронних торгів. Впровадження електронних закупівель Міністерство економічного розвитку і торгівлі почне з себе, а також розглядається можливість введення їх в пілотних регіонах України. Петро Порошенко припустив, що такими регіонами можуть стати Дніпропетровська область, Вінниця, пише ЛІГАБізнесІнформ.

"Перше, з чого ми почали - система електронних торгів. В якості пілотного проекту ми продемонструємо це на собі - пілотні електронні закупівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Ми також домовилися про те, що один з регіонів, я не виключаю, що це буде Дніпропетровськ - на рівні області, і муніципальна позиція - думаю, що більше до цього готова Вінниця, продемонструє, що наша пропозиція ефективно", - зазначив Порошенко, якого цитує прес-служба міністерства.

Міністр зазначив, що процедура закупівель повинна бути доступною і відкритою. "Якщо це стосується цін, наприклад, на бензин, то в цьому мають право приймати участь всі - це біржові торги, так робиться в усьому світі і не треба ніяких 45-денних тендерних процедур. Вільний доступ, вільна інформація, вільна і відкрита процедура перемоги, дуже швидка і ефективна процедура. Якщо купується в аграрний фонд зерно - вільний доступ, вільна система документації, вільні, відкриті торги, швидкі розрахунки", - сказав він.

Порошенко підкреслив, що закупівлі, які здійснюються державними підприємствами, також повинні бути доступними і відкритими. "Те, що є зараз, мене не задовольняє. Закупівлі державних підприємств, закриті від громадськості - це корупція. При Мінекономрозвитку ми створимо не тільки робочий, але і громадська рада прозорості та відкритості процедури закупівель", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі.

Він додав, що міністерство запропонує до другого читання у Верховній Раді для затвердження проект закону про системі електронних торгів, які дозволять зробити абсолютно прозорі позиції закупівель.