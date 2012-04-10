Квітневу пенсію подолян профінансували на 41%
10:18, 10 квітня 2012Вінниця
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Станом на 9 квітня
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 9 квітня профінансувало виплату пенсій та грошової допомоги в сумі 246 090 тис. грн., що становить близько 41 % від місячної потреби на пенсійне забезпечення у квітні.
Про це з посиланням на головне управління ПФУ в області повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА,
Зокрема, виплату пенсій, що здійснюється через поштові відділення, профінансовано в сумі 131 825 тис. грн., через установи банків – у сумі 75 113 тис. грн.
Загальна потреба коштів на поточний місяць становить 601 875,31 тис. грн.
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