У Вінниці співатимуть зірки оперної сцени

В приміщенні Вінницької обласної філармонії ККЗ «Плеяда» з циклу концертів “Золоті голоси України від “Володарки” глядачі матимуть змогу слухати голоси зірок оперної сцени – оперний квартет TENORS BEL'CANTO (м.Львів).

Лауреати міжнародних конкурсів і фестивалів:

ВАСИЛЬ ПОНАЙДА (тенор)

ВАСИЛЬ САДОВСЬКИЙ (тенор)

ТАРАС ГЛОВА (тенор)

РОМАН АНТОНЮК (баритон)

Оперний квартет дасть концерт 19 квітня, о 18.30.

Довідка УНІАН. З часу свого створення у 2007 році квартет виступав у відомих концертних залах України та Польщі із такими оркестрами як Плоцький Симфонічний оркестр (Польща), симфонічний оркестр Вроцлавської філармонії (Польща), Львівський камерний оркестр «Leopolis», Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова.

Серед вокалістів квартету «Tenors Bel’Canto» – три тенори: соліст Львівської обласної філармонії Василь Понайда, соліст Львівського Національного академічного театру опери та балету імені С. Крушельницької Василь Садовський і студент Львівської Національної Музичної Академії ім. М. Лисенка Тарас Глова та баритон – соліст Державної чоловічої капели ім. Л.Ревуцького (м.Київ) Роман Антонюк.