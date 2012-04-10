Донецькі вже на вінницьких вулицях

Вчора працівники Ленінського райвідділу міліції затримали по «гарячих» слідах 23 – річного молодика, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні пограбування.

Про це повідовим СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Близько 17 години на вулиці Литвиненка невідомий чоловік, застосувавши силу, відібрав у 28 – річного вінничанина 400 гривень.

Підозрюваний виявився мешканцем Донецької області.

Наразі за фактом пограбування порушили кримінальну справу.