У тростянецьких податківців нова начальниця

У зв’язку з завершенням реорганізації державної податкової служби України, призначення начальників державних податкових інспекцій Вінницької області, голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко представила колективу Тростянецької ОДПІ начальника Гринчик Ларису Дмитрівну.

Про це повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області.

У Тростянецькій ОДПІ Лариса Дмитрівна людина не нова. Починаючи державним податковим інспектором відділу оподаткування юридичних осіб, вона займала в подальшому посади заступника начальника відділу, начальника відділу та заступника начальника податкової інспекції.

Представляючи нового керівника, голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко побажала успіхів у роботі, продовжувати роботу по налагодженню партнерських відносин з платниками податків, активно сприяти стабільному наповненню бюджетів усіх рівнів.