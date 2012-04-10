Автобуси ходитимуть у всі вінницькі села

Протягом 2012 року на Вінниччині планується забезпечити всі без винятку населені пункти регулярним автобусним сполученням.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА за підсумками апаратної наради голови ОДА Миколи Джиги.

Протягом 2011 року управлінням транспорту облдержадміністрації вже відновлено регулярне автобусне сполучення на приміських та міжміських маршрутах загального користування більш ніж 30 населеними пунктами в сільській місцевості.

Що стосується обслуговування сільських населених пунктів з збитковими маршрутами, управлінням транспорту розроблено систему, коли в пакеті з рентабельним виноситься не рентабельний маршрут. Це дає змогу забезпечити в подальшому контроль виконання перевезень, оскільки перевізник з яким укладено договір на перевезення, при невиконанні перевезень по збитковому маршруті, втратить право виконувати перевезення й на прибутковому маршруті.

Окрім того, планується відпрацювати єдиний механізм обліку пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах загального користування.

Наразі на Вінниччині перевезенням пасажирів займаються 121 юридичних та 667 фізичних осіб. У перевезеннях використовується 2304 транспортних засобів. Для забезпечення потреб населення області регулярним автобусним сполученням функціонує 915 автобусних приміських та міжміських внутріобласних маршрутів загального користування.