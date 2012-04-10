У Вінниці пройдуть Дні польського кіно

11-16 квітня в кінотеатрі «Родина» відбудуться VІІ Дні Польського Кіно. Організатори проекту – Польський Інститут у Києві та Інститут Адама Міцкевича у Варшаві.

У рамках проекту представлено сім найкращих польських стрічок останніх двох років.

VІІ Дні Польського Кіно відкриє фільм Януша Маєвського «Гімназійний випускний 1947» із зірками польського кіно Артуром Жмієвським (виконавцем однієї з головних ролей у фільмі Анджея Вайди «Катинь») та Віктором Зборовським, знайомим українським глядачам за стрічкою Єжи Гоффмана «Вогнем і мечем».

Програма фестивалю у Вінниці:

11 квітня – Гімназійний випускний 1947 – реж. Януш Маєвський

12 квітня – Чорний четвер. Янек Вишневський загинув – реж. Антоні Краузе

13 квітня – Роза – реж. Войцех Смажовський

14 квітня – Кі – реж. Лешек Давід

15 квітня – Ерратум – реж. Марек Лехкий

16 квітня – Заскок – реж. Ґжегож Зґліньський

Початок кіносеансів о 20.00