У Вінниці пройдуть Дні польського кіно
«Великий світ в маленькому кінотеатрі»
11-16 квітня в кінотеатрі «Родина» відбудуться VІІ Дні Польського Кіно. Організатори проекту – Польський Інститут у Києві та Інститут Адама Міцкевича у Варшаві.
У рамках проекту представлено сім найкращих польських стрічок останніх двох років.
VІІ Дні Польського Кіно відкриє фільм Януша Маєвського «Гімназійний випускний 1947» із зірками польського кіно Артуром Жмієвським (виконавцем однієї з головних ролей у фільмі Анджея Вайди «Катинь») та Віктором Зборовським, знайомим українським глядачам за стрічкою Єжи Гоффмана «Вогнем і мечем».
Програма фестивалю у Вінниці:
11 квітня – Гімназійний випускний 1947 – реж. Януш Маєвський
12 квітня – Чорний четвер. Янек Вишневський загинув – реж. Антоні Краузе
13 квітня – Роза – реж. Войцех Смажовський
14 квітня – Кі – реж. Лешек Давід
15 квітня – Ерратум – реж. Марек Лехкий
16 квітня – Заскок – реж. Ґжегож Зґліньський
Початок кіносеансів о 20.00