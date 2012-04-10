У Вінниці навчатимуть електронній демократії

У Вінниці відбувся круглий стіл «Електронне урядування та електронна демократія в в муніципальних утвореннях України». Участь в ньому взяли представники 16-ти міст обласного та районного підпорядкування.

- Цей проект, який впроваджується сьогодні за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» спільно з виконавчим комітетом Вінницької міської ради є продуктом тривалих переговорів, і саме Вінницю було обрано як еталон успішного застосування інструментів електронного урядування, - зазначив на брифінгу для журналістів 10 квітня виконавчий директор ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» Олег Левченко.

Також він зазначив, що стратегічним завданням проекту є створення Клубу експертів електронного урядування.

- Експерти «Е-клубу» активно співпрацюватимуть в дистанційному режимі, - зазначає директор Вінницького міського муніципально-громадського центру «Е-урядування» Оксана Гречко. – Ми орієнтуємося на європейський досвід, і активно залучатимемо фахівців, які передаватимуть свій досвід під час веб-конференцій та вебінарів. Спецкурси, які ми проводитимемо, будуть орієнтовані окремо на представників влади та громадськості. Ми також передбачаємо стажування представників інших муніципалітетів України у Вінниці.

Як наголошує менеджер програми «Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду «Відродження» Діана Зубко, Вінницю обрано показовою як місто, що не один рік впроваджує систему вільного доступу громадськості до якісних послуг, а це означає, що існує можливість налагодження сталого діалогу між громадянами і владою, залучення громадян до вирішення муніципальних питань. В першу чергу, показовим є створення у 2008 році «прозорого» офісу.

Фахівці стверджують, що формування експертного середовища в електронному урядуванні – вимога часу, адже 40% українців є користувачами Інтернету, і Україна має подолати незворотній шлях до електронного урядування, піднявшись в цьому питанні на вищі щаблі. Наразі вона посідає лише 68-ме місце.

Директор Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Олександр Риженко наголошує, що «перші ластівки» електронного досвіду вже успішно працюють. Зокрема, мова йде про електронні комунальні платежі та електронну карту міста. Проте це лише перші кроки, оскільки з-поміж 180 адміністративних послуг, що надаються у Вінницькому міськвиконкомі, наразі з допомогою електронного урядування використовуються лише 10.

Центр Електронного урядування у Вінниці планують до відкриття вже з 1 травня цього року, він працюватиме по вул.Червоних Партизан, 7. В перспективі тут безкоштовно планують навчати громадян-«лузерів» опановувати ази електронної грамоти.

Довідка УНІАН. Як відомо, 6 лютого 2012 року у Вінниці підписано трьохсторонній Меморандум про співпрацю між Міжнародним фондом "Відродження", Вінницькою міською радою та ГО "Подільська агенція регіонального розвитку" щодо реалізації проекту електронної демократіїв муніципальних утвореннях України