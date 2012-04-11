"Встанови урну", або — штраф

Вінницька міська влада розпочинає акцію “Встанви урну”, спрямовану на підприємців, яких переконуватимуть подбати про охайність та чистоту прилеглих до їхніх закладів територій.

Про це газеті “Місто” повідомив начальник Інспекції по контролю за благоустроєм Вінницької міської ради Василь Гайовик.

На думку посадовця, головним аргументом на користь встановлення урн стануть гроші. А саме, розмір штафу — від 850 до 1700 гривень за ігнорування вимоги міської влади.

Урна ж коштує від 200 гривень.