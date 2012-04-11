Вінницькі студенти пофестивалять в КВН

Фестиваль «Вінницька студентська весна» продовжується змаганням у КВН.

Сьогодні о 19.00 в Будинку офіцерів дев’ять вишів виборюватимуть звання «Найкращої студентської команди КВН», - повідомили організатори фесту ГО “Розвиток. Розвиток” та Вінницька міська громадська організація «Команда КВН «Вінницькі Перці» (за підтримки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана).

Фестиваль «Вінницька студентська весна», залучивши упродовд турнірних етапів вже понад тисячі студентів вінницьких вищих навчальних закладів, не міг обійти стороною найпопулярнішу гру серед студентів – КВН. Команди підготували влучні жарти та яскравий гумор, які вони представлять у двох етапах: «Фрістайл» та «Біатлон».

Веселу та святкову атмосферу забезпечуватимуть ведучі гри - «Вінницькі Перці».

Для професійного та неупередженого суддівства до складу журі організатори запросили відомих особистостей нашого міста, у минулому гравців різних команд КВН, які не з чуток знають про усі особливості цієї гри

Усі набрані командами бали за результатами суддівського оцінювання зарахуються до загального рейтингу учасників фестивалю, який перед цим етапом виглядає таким чином:

Місце Назва ВНЗ

1 Вінницький національний технічний університет

2 Вінницький національний аграрний університет

3 Вінницький національний медичний університет

4-5 Вінницький державний педагогічний університет

4-5 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

6 Вінницький інститут економіки ТНЕУ

7 Вінницький інститут МАУП

8 Вінницький фінансово-економічний університет

9 Вінницький факультет КНУКіМ

Боротьба у фестивалі загострюється, адже кожна команда має шанс своєю вдалою грою закріпити чи покращити рейтинг свого навчального закладу у загальній турнірній таблиці фестивалю «Вінницька студентська весна» перед наступним етапом.