Трамвай пом'яв Mitsubishi крила

Сьогодні о 8 годині ранку на перехресті вулиць 600-річчя і Келецькій сталося ДТП, - повідомляє сайт “Вінницький трамвай”.

Легковий автомобіль марки Mitsubishi, перетинаючи трамвайну колію, не пропустив трамвай.

Водій вагона застосувала гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Автомобіль отримав пошкодження заднього лівого крила.

Водій автомобіля сам визнав свою порушення правил дорожнього руху, тому трамвайний рух було поновлено через 10 хвилин.