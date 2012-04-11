На Вінниччині мешкає «найкрутіший» хабарник України

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин 11 квітня провів прес-конференцію для регіональних ЗМІ по результатах річної роботи на посаді.

З-поміж інших справ, які доводилось розглядати прокуратурі Вінницької області, Олександр Мрихин вважає більш ніж специфічною справу, порушену проти голови Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України за незаконне надання земельних ділянок у місті-курортополісі Вінницької області Хмільник,виногорода в 1 млн. 600 тисяч гривень.

- Справу було порушено в січні поточного року, на той час така незаконна винагорода була найбільшою (!) в Україні, - зазначив він.

Не менш резонансною справою вважає Олександр Мрихин і справу, яку прокуратура Вінницької області порушила проти начальника Державної служби з лікарських засобів у Вінницькій області, який протягом тривалого часу та системно вимагав хабарі, що загальною сумою сягли 60 тисяч гривень, за пролонгацію та отримання ліцензії для аптечних закладів, які діють на території нашої області.

«Посадова особа, зловживаючи своїм посадовим становищем, перешкоджала розгалудженню аптечних закладів на території області. Це нашкодило, в першу чергу, громадянам у сільській місцевості, де власники закривали аптечні заклади через неможливість дати хабаря», - констатував прокурор Вінницької області.

Причому, як з’ясувало слідство, на хабарі збиралися гроші всім штатом аптечних закладів, в тому числі «мзду» здавали і прибиральниці. Наразі справа знаходиться у суді.