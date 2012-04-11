71-річний пенсіонер зарізав сусіда-однолітка

71-річний вінничанин завдав ножового поранення кухонним ножем своєму сусіду-пенсіонеру, з яким багато років прожив на одній сходовій клітині. Обидва учасники трагедії знаходилися у тверезому стані.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, тіло 72-річного дідуся знайшли сусіди на біля дверей його квартири. Те, що літньому чоловікові хтось допоміг піти з життя, було очевидним.

Працівнии міліції встановили, що смерть потерпілого настала внаслідок колото-різаного поранення грудної клітини. За лічені хвилини підозрюваний у скоєнні вбивства був встановлений та затриманий. Ним виявився 71-річний сусід, з яким потерпілий багато років проживав на одній сходовій клітині та мав спільний тамбур.

У скоєнні злочину підозрюваний зізнався одразу та розповів усі обставини трагедії.

Напередодні затриманий поміняв замок у вхідних дверях тамбурf, тому що старий зламався. Оскільки тамбур був спільним, він запропонував сусідові придбати у нього ключ, на що отримав відмову. У день трагедії потерпілий пішов з дому, а коли повернувся - двері були замкнені. Тоді він подзвонив сусідові та попросив, щоб той відчинив двері. На цьому ґрунті між літніми людьми розпочалася сварка, під час якої один з пенсіонерів схопив з кухні ніж та вдарив ним іншого у груди. Після цього поранений дідусь вийшов на сходову клітину і помер.

Як розповів заступник начальника слідчого управління УМВС України у Вінницькій області Сергій Гримчук, підозрюваний затриманий в порядку статті 115 КПК України.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.