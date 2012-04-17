Автотранспортна пригода забрала життя легенди Вінницького КВК

Олександр "Петрович" Дакалюк, капітан команди політеха 90-х і "Містер Гумору десятиліття" в суботу пішки повертався додому і його збила машина, - повідомляє інформпортал Моя Вінниця.



Травми виявилися несумісні з життям. Якщо в квнщиків на тому світі є своя Валгалла, то сьогодні там, за столом, Джон, Шпарага, Валерчик зустрічають свого друга Олександра "Петровича" Дакалюка.

І напевно там зараз чутно: "А пам'ятаєш...?" А їм є що пригадати, останнім романтикам, народженим в СРСР. Вони так і не зуміли адаптуватися в цьому світі, де на кожну річ, кожне слово або ідею намагаються почепити цінник.

Говорять, що немає такої професії "гарний хлопець". Можливо. Але є люди, головним талантом яких є уміння дружити. Петрович був однм з них. Коли такі люди залишають нас, з’являється відчуття порожнечі. Холодної, байдужої до всього порожнечі.

Всі, хто знав Петровича, а знали його дуже багато і далеко за межами Вінниці, тужать про непоправну втрату в їхньому житті. Прощаються з другом сьогодні...