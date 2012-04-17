У Тімірязєвці згадають про Катинь

18 квітня о 18 год. у читальній залі відділу літератури та інформації з гуманітарних наук Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) відбудеться вечір пам'яті Катинської трагедії.

Найбільше Катинь відома через масові розстріли інтернованих поляків, здійснених органами НКВС в часи Другої світової війни. 17 вересня 1939 року радянські війська, що вступили на територію Польщі за наказом Сталіна, силоміць вивезли польських офіцерів та представників інтелігенції — всього понад 20 тисяч осіб. Усі вони стали заручниками, спочатку їх мордували у камерах, а потім співробітники НКВС розстріляли їх у катинських лісах.

Факт масових розстрілів сталінська влада довгий час замовчувала, тому про смерть своїх чоловіків жінки закатованих дізналися лише через роки. Деякі радянські джерела вказують на те, що тут було страчено у 1943 році близько 500 більшовиків німецькими нацистами. Під час ведення слідства тут також було знайдено місця поховання людей, найбільш імовірно страчених радянськими каральними органами у 20—30-х роках 20 століття. Неподалік Катині в лісі було споруджено меморіальний комплекс на честь тих, хто загинув тут.