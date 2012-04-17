В Шаргородському районі міліціянти підробляли протоколи

Прокуратурою Вінницької області, проведеною перевіркою, встановлено факти зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області протоколів і постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Упродовж 2011 року службовці Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області, з метою штучного нарощування показників службової діяльності щодо виявлення та притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ст. ст. 176, 178 КУпАП, скоїли службове підроблення 32 протоколів відносно неіснуючих осіб, на підставі яких винесли постанови про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

За наслідками проведеної перевірки, прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно службової особи Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.