Під порогом висипали хрест з маку

13 квітня близько 8-ої години ранку вінничанка Тетяна Школа відводила у дитсадок свою молодшу доньку та проводжала у школу старшу. При виході з воріт приватного будинку побачила на землі триметровий чорний хрест висипаний з маку.

За словами Миколи, дружина одразу повернулась додому і разом з ним викликала правоохоронців. В цей час до подвір’я подружжя Школи зійшлися суди, вони заспокоювали їх. Микола Школа повідомив, що він пішов до свого сусіда директора готельно-ресторанного комплексу „Гостевія” Олега Гладько. Нагадаємо, що рівно за місяць до події, 14 березня Олег Гладько тричі вистрілив у спину Миколі Школі через сусідську сварку.

- Я йому кажу: „Йди подивися, що ти робиш! У піст, у Страсну п’ятницю таке коїти!?” А Гладько навіть не вийшов на дорогу, - розвідає Микола Школа. - До приїзду міліції я сфотографував хрест з маку. Однак, правоохоронці довго відмовлялись приймати заяву. Але я настояв, вказавши, що так роблять на смерть. Після оформлення усіх документів віником зібрав кілька кілограмів маку і спалив його. Місце перед будинком, а також місце, де спалив мак, окропив святою водою.

У свідки Микола Школа покликав усіх сусідів.

- Я не буду мститися, я давно пробачив Олега Гладка, – продовжує Школа. - Але мені незрозуміла його поведінка. На другий день після цього подав заяву у міліцію на мою дружину, ніби вона піднімала руку на його доньку. А моя дружина у цей час взагалі була на роботі.

У ЦГЗ УМВС України у Вінницькій області повідомили, що цей факт вивчається правохоронними органами.