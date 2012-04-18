Дворічна дитина ошпарилася окропом

Пасхального понеділка на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №19 міста Калинівка з приймального відділення Калинівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, в реанімаційне відділення госпіталізовано дворічного хлопчика з діагнозом: термічний опік окропом І-ІІ ст. правого плеча 7 %.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, д итина отримала опіки внаслідок перекидання на себе каструлі з окропом.



Стан потерпілого задовільний, планується його переведення в опіковий центр м. Вінниця.