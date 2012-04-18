«Регіна-Баскет-Бар» – віце-чемпіон країни!

Провідна баскетбольна команда Вінниччини – жіноча «Регіна-Баскет-Бар» – влоуге поспіль здобула срібні медалі вищої ліги чемпіонату України серед жінок.

Клуб підтримує Фонд Володимира Продивуса (він є почесним президентом БК «Регіна-Баскет-Бар»). Саме із часу співпраці з вінницьким меценатом дівчата демонструють такі високі результати.

Нагадаємо, «Регіна» виграла регулярний чемпіонат України, потім у півфіналі з рахунком 2:0 перемогла БК «Франківськ». На жаль, у фінальній серії за золоті нагороди і путівку до єврокубків наш колектив двічі поскупився столичному «Динамо» – у Вінниці (66:82) і Києві (71:80). Результат зробили 4 швидкі чорношкірі американки, легіонерки «Динамо».

Незважаючи на дві фінальні поразки, здобуття «Регіною» срібних медалей – вагомий успіх команди Ірини Нагорняк. Адже команда з районного центру на-рівних грала зі столичними грандами.

Найкращим гравцем чемпіонату визнано Ірину Цекову («Динамо»), яка за підсумками сезону у складі чемпіонок стала лідером із закинутих м’ячів і результативних передач. Кращою захисницею визнано Аріну Білоцерківську («Регіна-Баскет-Бар»), кращим форвардом – її одноклубницю Аліну Ягупову, кращою центровою – Ольгу Мазніченко («Тім-Скуф», Київ).