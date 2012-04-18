У Хмільнику затопило базарчик

Вчора після нічного дощу чергове затопило «базарчик» в центрі Хмільника.

Про це повідомив Громадський форум Хмільника.

Воду з території відкачували спеціальним насосом. Це вже не вперше, коли доводиться ратуватися від наслідків негоди таким чином.

Багато хто вважає, що постійне підтоплення території погіршує її санітарний стан.

Саме тому, під час останньої сесії Хмільницької міської ради, депутати розглянули депутатський запит своїх колег щодо можливості підготовки проекту рішення про дострокове розірвання договору оренди на земельну ділянку, на якій розміщений ринок у центрі міста у зв’язку з неналежним санітарно-технічним станом.

Адже після кожногосильного дощу біля туалету та смітника, які розміщенні на території базарчика, утворюється величезна калюжа у якій плаває сміття.