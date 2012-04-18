Чи буде кільцьова "Барське шосе - ринок Урожай"?

12:01, 18 квітня 2012
Вінниця
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Мер Вінниці чекає відповіді з Києва

Мер Вінниці Володимир Гройсман чекає відповіді з Києва стосовно виділення 70 тисяч гривень на закільцювання трамвайного руху по маршруту "Барське шосе - ринок Урожай"

- Якщо фінансування буде в 2012-му, то ми зможемо продовжити виконання робіт, які почали у попередні роки, - повідомив він під час відвідування Вінницького трамвайно-тролейбусного управління. - Але очікувати цього року нового маршруту не варто. Навіть якщо гроші прийдуть, ми не встигнемо за цей час виконати такий обсяг робіт.

Губернатор Вінниччини Микола Джига, який також побував у трамвайному депо Вінницького ТТУ, заявив, що майбутнє - за електротранспортом, який потрібно розвивати.

- Вже зовсім скоро прийде час, коли ми змушені будемо зменшувати автомобільний рух, бо він створює проблеми в екології. Скільки б ми не будували доріг - їх завжди буле мало, бо щорічний зріст транспорту на 20-25% неможливо компенсувати будівництвом доріг, - сказав Джига. - Варто було звернутись до досвіду німецького міста Лейпциг, де водії авто можуть безкоштовно по водійському посвідченню їздити громадським транспортом.  Так зменшується навантаження на дороги та не забруднюється повітря.

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