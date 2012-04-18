У Вінниці пройде 1/8 першості світу з програмування

21 квітня (субота) у Вінницькому національному технічному університеті відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, яка має статус 1/8 першості світу.

Про це повідомило офіційне Інтерент-представництво ВНТУ.

Змагатимуться усі виші Вінниччини, студенти яких вивчають програмування та інформатику. Переможці обласних змагань братимуть участь у регіональному етапі олімпіади.

У рамках Першості Вінниччини з програмування проходитиме і Першість університетів — учасників змагань, у яких візьмуть участь Вінницький національний технічний університет, Вінницький національний аграрний університет, Вінницький державний педагогічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та Вінницький фінансово-економічний університет.