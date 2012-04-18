«П’яте перо» таки долетить до Вінниці

Книгарня «Є» та видавництво «Твердиня» запрошують Вас на презентацію книги Олександра Ірванця «П’яте перо», яка відбудеться 19 квітня. Початок – о 18:00.



Чому перо – ще зрозуміло. А чому п’яте? А тому, що у творчому арсеналі вічно юного бубабіста О. Ірванця перше перо належить поезії, друге, третє й четверте – відповідно, прозі, драматургії, перекладу. Отже, журналістика, втілена в її найвищій формі – публіцистиці, виявилася на почесному п’ятому місці.

В іпостасі журналіста письменник запрошує здійснити мандрівку і по наших рідних теренах (Внутрішня Україна), і до ближніх сусідів, і до дальніх (інші території). Тобто – і свого не цурається, і чужого научається. Себто – і себе показує, і людей бачить.

Але попри свої начебто часті поїздки-польоти за тридев’яті і просто дев’яті моря, літератор солідарний з журавлем з відомого дитячого (платоноворонькового) віршика, який на питання, де найкращая земля, відповідає: «Краще рідної немає!».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

