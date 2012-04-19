Фонтан «Рошен» прокидається і покаже нову програму

Фонд Петра ПОРОШЕНКА запрошує 22 квітня, 2012 року, о 20.00 на відкриття Нового сезону найбільшого в Європі, плавучого, світломузичного ФОНТАНУ, який входить до десятки найвидовищних фонтанів сучасності.

Урочиста програма відкриття розпочнеться на Набережній РОШЕН у м. Вінниця. У програмі: французьке шоу «Mobilissimo», «Ars Nova» та багато несподіваних і неповторних номерів, які створять магічну атмосферу. Але, як і завжди - головним героєм дійства є Фонтан з новою неповторною програмою, яка гарантує яскраві емоції та гарний настрій.

Від 23 квітня з 14:00 до 22:00 години для усіх бажаючих, дітей, дорослих, вінничан та гостей міста, кожного дня працюватиме Фонтан з новою програмою (графік програми буде опубліковано додатково).

Довідка УНІАН. Технічні характеристики Фонтану: висота понад 60 метрів, фронтальний розліт - 140 метрів, встановлено на відкритому водоймищі – річці Південний Буг.Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Петра Порошенка. Загальна вартість проекту Набережної РОШЕН і Фонтана перевищує 70 млн. грн.